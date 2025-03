Região Noroeste tem alerta para tempestade e queda de granizo até essa terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para “perigo potencial” de tempestade em toda a metade Norte do Rio Grande do Sul. Com grau de severidade amarelo – o menor da escala de risco –, o comunicado é válido até às 9 horas da terça-feira (25/3).

Conforme o INMET, o volume de chuva deve variar entre 20 e 30 milímetros por hora. Há possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de 40 a 60 km/h.

O alerta contempla toda a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Parte das regiões Central e Metropolitana (até Canoas) também estão sob alerta.

Os riscos de alagamentos e corte de energia elétrica são considerados baixos.

