Primeira Usina Solar da SCGÁS é implantada em Tijucas

Foto: Divulgação / SCGÁS

A SCGÁS deu um importante passo rumo à sustentabilidade e eficiência energética com a implantação de sua primeira Usina Solar. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com soluções inovadoras e responsáveis, alinhadas às diretrizes ESG (Environmental, Social and Governance).

A estrutura, composta por 202 painéis fotovoltaicos, está localizada ao lado da ETC-5, em Tijucas. Com um investimento de R$ 475 mil, a expectativa é que o projeto apresente um retorno financeiro em quatro anos. A geração anual estimada é de 146.525 kWh, o que deve reduzir em até 65% os custos de energia, proporcionando uma economia de aproximadamente R$ 140 mil já no primeiro ano.

Toda a energia gerada será injetada na rede da CELESC, gerando créditos a serem compensados em 40 unidades consumidoras da SCGÁS. Além da redução de custos operacionais, o projeto contribui diretamente para a diminuição da emissão de CO2, fortalecendo a matriz energética limpa do estado.

A escolha do local de instalação foi um dos maiores desafios na execução do projeto. Inicialmente, cogitou-se a utilização da cobertura do Almoxarifado Central da SCGÁS, mas a estrutura não comporta o peso dos painéis. A solução mais viável foi a instalação em um terreno de 522 m² cedido pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG).

A implantação da Usina Solar também permitiu aprendizado para a SCGÁS, incluindo estudos técnicos para avaliação de riscos e conformidade com padrões de segurança. “Esse é um projeto pioneiro na companhia, e agradecemos à Diretoria pelo apoio e confiança na proposta. Também reforço a contribuição do Giames, que esteve ao meu lado em todas as etapas dessa jornada”, destaca Osny Belarmino, gerente da Gerência de Administração e Suprimentos.

A iniciativa ainda marca a adesão da SCGÁS ao Programa Energia Boa, do Governo do Estado. Criado para fomentar fontes de energia renováveis, o programa impulsiona o desenvolvimento econômico, gera empregos e contribui para a preservação ambiental sem gerar custos ou obrigações para a Companhia.

Com a Usina Solar em operação, a expectativa é maximizar os benefícios econômicos e ambientais. Para o futuro, a SCGÁS planeja avaliar a ampliação da capacidade da usina e explorar novas soluções voltadas à eficiência energética e à descarbonização de suas operações.