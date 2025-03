Sicredi supera o valor de R$ 30 bilhões em carteira de CPR

O Sicredi ultrapassou a marca de R$ 30 bilhões em carteira de Cédula de Produto Rural (CPR). Criada pela Lei nº 8.929, de 1994, a CPR é atualmente um dos principais instrumentos de financiamento da cadeia produtiva do agronegócio, pois permite ao seu emissor obter recursos de maneira ágil para finalidades diversas. O Sicredi tem hoje mais de 87 mil operações ativas de CPR na carteira, tendo registrado crescimento de 38,71% no saldo entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, passando de R$ 21,7 bilhões para R$ 30,1 bilhões.

Dos mais de 8,5 milhões de associados do Sicredi, 777 mil são do segmento agro, sendo 83% da agricultura familiar, 12% produtores de porte médio e 5% de grande porte.

— Nosso compromisso é apoiar a atividade dos associados e a CPR, nos últimos anos, se constituiu como uma importante alternativa que se soma ao amplo portfólio de soluções voltadas ao público agro — contextualiza Thiago Rossoni, superintendente de Agronegócio do Sicredi.

No total, a carteira Agro do Sicredi alcançou o montante de R$ 101 bilhões em 2024 – valor 21% superior ao do ano anterior. A instituição financeira cooperativa é a segunda maior fornecedora de crédito agro no país e a primeira entre as instituições privadas. Os desembolsos do Plano Safra pelo Sicredi cresceram 5,9% no primeiro semestre da safra 2024/25, entre julho e dezembro, em comparação ao mesmo período da safra 2023/24, somando R$ 33,9 bilhões. O principal destaque nos desembolsos foi justamente a CPR – com aumento de 57% em relação ao mesmo período da safra passada (julho a dezembro) e 13% em quantidade de operações.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.