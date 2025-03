Direção das Gurias do Yucumã inicia busca por novo treinador

Clube está definindo a comissão técnica e plantel de atletas para disputa do Gauchão Feminino 2025 (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

A diretoria das Gurias do Yucumã de Tenente Portela começou a procurar um nome para substituir Tiago Rodrigues. O técnico morreu tragicamente na manhã da quarta-feira (19/3) – vítima de acidente de trânsito na RSC 472, no trecho entre Tenente Portela e Três Passos. O anúncio do retorno dele ao comando da equipe principal tinha sido feito no dia 13 deste mês.

O diretor das Gurias do Yucumã, Ildo Scapini, afirmou que está conversando com colaboradores e patrocinadores visando definir a escolha do treinador até meados de abril. O clube está em fase de montagem da comissão técnica e do plantel de atletas para a disputa do Gauchão Feminino 2025.

— Uma missão muito difícil achar uma pessoa para substituir o Tiago — escreveu o dirigente numa postagem em rede social.

Ildo Scapini revelou que haverá homenagens ao ex-técnico. — Pretendemos colocar o nome do Tiago na parte da frente com uma faixa de luto em todas as camisas oficiais do clube. Entraremos em todos os jogos com um banner com a foto do Tiago. Com certeza lá do céu Tiago vai iluminar nossa equipe — diz outro trecho da publicação na rede social.

