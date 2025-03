Flamengo de Crissiumal se classifica à semifinal da Copa das Regiões de Futebol Feminino

O Flamengo de Crissiumal não encontrou dificuldades e goleou o Vasco de Tiradentes do Sul por 4 a 1, na tarde do domingo (23/3), em Linha Turvo, interior de Três Passos.

A partida única das quartas de final envolveu o 4º e 5º lugar da fase classificatória e estava prevista no regulamento da Copa das Regiões de Futebol Feminino.

Agora, o Flamengo vai enfrentar o São Jorge de Redentora. A outra vaga na decisão será disputada por Associação Portelense e Combinados de Três Passos.

As semifinais ocorrerão em jogos de ida e volta. No decorrer da semana, a Primeira Liga divulgará as datas, locais e horários dos confrontos.

