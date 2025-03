Governo lança edital para leilão de imóvel localizado no Rio de Janeiro

O leilão para a venda de um conjunto de salas no Rio de Janeiro (RJ), imóvel pertencente ao acervo patrimonial do Estado do Rio Grande do Sul, está agendado para o dia 16 de abril, às 10h. O imóvel, localizado no 15º andar de um prédio no Centro da capital, tem 248 m² e está avaliado em R$ 545 mil. O edital do certame , organizado pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), foi lançado na quinta-feira (20/3).

O Governo do Rio Grande do Sul adquiriu o conjunto de salas em 1964 e, desde então, o local abrigou setores representativos do Estado. O primeiro deles foi o Escritório de Representação e Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro, seguido do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul). Também esteve instalado no imóvel o núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

A alienação faz parte da Estratégia Integrada de Habitação, lançada em setembro de 2024, que busca alternativas eficientes e transparentes para a destinação de imóveis não utilizados pelo Estado.

Leilão de imóveis

Em janeiro de 2025, o governo estadual realizou dez leilões de imóveis, arrecadando cerca de R$ 10 milhões de reais. As receitas provenientes das vendas poderão ser repassadas ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para financiar habitações de interesse social.