Com medalhistas olímpicos, STU Pro Tour atrai fãs do skate para Orla do Guaíba, em Porto Alegre

O público lotou as arquibancadas gratuitas e áreas exclusivas para ver as manobras criativas e ousadas dos competidores -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A capital gaúcha celebrou no domingo (23/3) o encerramento da primeira fase da etapa de Porto Alegre do STU Pro Tour 2025, consolidando-se como palco de um dos maiores eventos de skate do mundo. Entre sexta-feira (21/3) e domingo, o Skate Park da Orla do Guaíba recebeu competições das modalidades Street, Park e Paraskate, reunindo atletas de elite, como a medalhista olímpica Rayssa Leal, o campeão mundial Pedro Barros e o gaúcho Luan de Oliveira, além de nomes internacionais como Sky Brown (Reino Unido) e Matias Dell Olio (Argentina). A próxima fase do evento ocorre no próximo fim de semana, nos dias 29 e 30 de março, com as disputas de Vert e Mini Ramp.

No próximo final de semana, as arquibancadas serão ocupadas novamente para a segunda fase do evento -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O público lotou as arquibancadas gratuitas e áreas exclusivas, acompanhando sessões como o Best Trick, que destacou manobras criativas, e o URB Music Tour, com shows de Marcelo Falcão e Djonga, integrando cultura urbana e esporte. A modalidade Paraskate também teve participação expressiva, reforçando o compromisso do evento com a diversidade. A estrutura da pista da Orla do Guaíba, a maior da América Latina, foi novamente marcante pela sua modernidade e acessibilidade, garantindo segurança para atletas e espectadores. Oficinas interativas e exposições de marcas ligadas ao skate complementaram a programação, conectando esporte, arte e inovação.

Estrutura da pista da Orla do Guaíba, a maior da América Latina, foi novamente marcante por sua modernidade e acessibilidade -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom



O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, destacou o impacto do evento. “O STU Pro Tour já mostra resultados positivos na economia local, com alta ocupação hoteleira e movimento em restaurantes e comércio. Além disso, reforça nossa imagem como destino de eventos esportivos de relevância global, atraindo turistas e gerando oportunidades”, destacou Santini. Dados preliminares indicam que a etapa tem potencial para superar o público de 100 mil pessoas registrado em 2024, confirmando sua importância estratégica para o Estado.

A partir de sábado (29/3), o STU Pro Tour 2025 retorna à Orla do Guaíba para as competições de Vert e Mini Ramp, que seguem até domingo (30/3). A transmissão do evento segue pelo Grupo Globo, Cazé TV e redes sociais oficiais do evento ( @skatetotalurbe ). O STU tem ingressos gratuitos para as arquibancadas.

Ganhadores de cada modalidade

Street masculino

1º lugar – Giovanni Vianna

2º lugar – Carlos Ribeiro

3º lugar – Angelo Caro

Street feminino

1º lugar – Rayssa Leal

2º lugar – Daniela Terol

3º lugar – Maria Lúcia

Park masculino

1º lugar – Gui Khury

2º lugar – Tate Carew

3º lugar – Alessandro Mazzara

Park feminino

1º lugar – Naia Laso

2º lugar – Yndi Asp

3º lugar – Mizuho Hasegawa

Meninas mostraram porque são as melhores nesta modalidade -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Paraskate

1º lugar – Vini Sardi

2º lugar – Felipe Nunes

3º lugar – Italo Romano

Serviço

O quê:STU Pro Tour 2025 – Etapa Porto Alegre.

Quando: sábado (29/3) e domingo (30/3) - Vert e Mini Ramp.

Onde:Skate Park da Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Ingressos:arquibancadas gratuitas. Áreas exclusivas: vendas no local.

Transmissão:gratuita (arquibancadas livres) e paga (áreas exclusivas).