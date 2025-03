Prazo para pagamento antecipado do IPVA 2025 termina no próximo dia 31

Ao quitar o tributo até o último dia do mês, é possível obter uma redução de até 20,80% no valor devido (Foto: Diones Roberto Becker)

Os proprietários de veículos no Rio Grande do Sul têm até 31 de março para aproveitar os descontos no pagamento antecipado do IPVA 2025. Ao quitar o tributo até o último dia do mês, é possível obter uma redução de até 20,80% no valor devido, somando os descontos de antecipação (1%) com os benefícios do “Bom Motorista” e do “Bom Cidadão” (15% e 5%, respectivamente).

Após esse prazo, o pagamento do tributo deverá ser feito conforme o vencimento das placas – que ocorre até 30 de abril.

Parcelamento do IPVA

Os contribuintes que aderiram ao parcelamento em janeiro podem dividir o tributo em até seis vezes, com vencimentos mensais de janeiro a junho. Para que o parcelamento se mantenha válido, é fundamental que o pagamento das parcelas seja realizado dentro dos prazos estabelecidos. As parcelas de janeiro, fevereiro e março tiveram descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

