Associação Portelense perde e se despede da Copa das Regiões Master 50

Após a derrota por 2 a 0 para a Associação Três-maiense na manhã deste domingo (23/3), a Associação Portelense está eliminada da Copa das Regiões Master 50. Para seguir na competição, o representante de Tenente Portela precisava de uma vitória simples.

No jogo que abriu a rodada no Estádio do Santos em Linha Turvo, interior de Três Passos, o América de Santo Augusto venceu o CMD São Martinho pelo placar de 2 a 1.

Estes resultados definiram os cruzamentos das semifinais – que serão disputadas em partidas de ida e volta. O América enfrenta o CMD São Martinho. E a Associação Três-maiense terá como adversário o Santos de Três Passos.

Os jogos de ida das semifinais acontecerão em São Martinho e Três Passos. As datas e horários serão anunciados pela Primeira Liga.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.