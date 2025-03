Yago Dora derrota Italo Ferreira e fatura etapa de Peniche na WSL

A etapa da WSL (Liga Mundial de Surfe) de Peniche, em Portugal, teve um domingo (23) cheio.

O dia, que começou com as disputas das oitavas de final, culminou na conquista do título por Yago Dora, em uma final brasileira disputada contra Italo Ferreira. Os dois surfistas deram um show de aéreos e o vencedor só foi conhecido com os atletas já na areia, esperando o anúncio da última nota de Italo. O potiguar, que precisava de um 5.94 para virar o placar e passar Yago, obteve nota 5.00. A vitória ficou com o paranaense radicado em Santa Catarina pelo placar de 13.37 a 12.43.

Esta foi a segunda etapa vencida por Yago Dora em sua carreira na divisão principal do surfe mundial (a outra foi em 2023, na etapa de Saquarema). Com o resultado, ele pulou 11 posições na tabela de classificação e agora é o quarto colocado, com 15.010 pontos.

Já Italo, que venceu a etapa anterior da temporada, em Abu Dhabi, é o líder do circuito no momento, com 23.885 pontos. Outros dois brasileiros aparecem no top 10: Filipe Toledo (eliminado nas quartas em Peniche) é o nono e Miguel Pupo é o décimo colocado.

Entre as mulheres, a campeã da etapa foi a americana Caroline Marks, que bateu a havaiana Gabriela Bryan na final com o somatório de 7.90 contra 6.97. As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Luana Silva já haviam sido eliminadas antes da retomada das disputas neste domingo. Na temporada, Luana é a 14ª no ranking e Tatiana, a 17ª. A líder do circuito é a americana Caitlin Simmers.

A próxima etapa no calendário será realizada em El Salvador, com janela entre 1º e 11 de abril.