Governo promove segundo leilão no mês de março para alienação de automóveis

O leilão de 47 lotes de veículos recuperáveis e 162 lotes de veículos irrecuperáveis , pertencentes à administração pública estadual, é um dos certames programados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 24 a 28 de março.

Além dos automóveis, provenientes de diversos órgãos do Estado, o leilão inclui uma moto aquática irrecuperável do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). O valor total estimado da alienação, a segunda realizada no mês de março para este fim, é de aproximadamente R$ 1 milhão.

O leilão, do tipo maior lance, ocorrerá na quarta-feira (26/3), às 10h, por meio deste site . Os interessados deverão realizar cadastro prévio no portal do leiloeiro no prazo máximo de até 24 horas antes do início do leilão virtual, informando e-mail válido e observando as regras do edital.

Durante a semana, estão previstas, também, licitações para a compra de materiais para laboratório e equipamentos de segurança e proteção, entre outros. No total, são 30 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.