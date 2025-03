Hoje é Dia: tuberculose, Leila Diniz e Renato Russo são os destaques

Começamos esta edição falando de saúde, porque 25 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose . Durante muito tempo a enfermidade manteve o status de doença infecciosa mais mortal do mundo, perdendo a posição com o surgimento do novo coronavírus, causador da covid-19. Mesmo assim, em 2023 a tuberculose matou 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a doença. E o Brasil vai na contramão das metas da OMS para a erradicação do problema. A Agência Brasil noticiou que, em 2023, o país registrou 39,8 casos de tuberculose por 100 mil habitantes. As projeções indicam que, até 2030, a incidência será ainda maior: 42,1 por 100 mil pessoas. O dia de combate e os esforços brasileiros foram o foco desta reportagem do jornal Brasil em Dia, da TV Brasil , exibida em 2022, desta aqui, veiculada pela Radioagência Nacional no mesmo ano, e desta edição do Tarde Nacional de 2024, programa veiculado pela Rádio Nacional.

Direitos humanos

A semana também é fortemente marcada pelo combate às violações dos direitos humanos. Nesta temática, começamos com o 24 de março, que é o Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Graves Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas . Nesta data, em 1980, o Arcebispo Óscar Arnulfo Romero foi assassinado em El Salvador, por sua luta para denunciar violências sofridas por comunidades vulnerabilizadas de seu país. O Brasil celebrou a efeméride pela primeira vez em 2013, e o Repórter Brasil, da TV Brasil, deu destaque ao tema nesta reportagem . Em 2018, a data ganhou significado especial, quando o país ainda buscava elucidar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro, como mostra esta reportagem da Agência Brasil .

Nesta semana também temos o 25 de março, que marca o Dia Internacional em Lembrança pelas Vítimas da Escravidão e do Tráfego Transatlântico de Escravos nos Navios Negreiros . A data não só presta homenagem àqueles que sofreram e morreram nas mãos do sistema brutal da escravidão, mas também conscientiza sobre os perigos do racimo e do preconceito. A efeméride ganhou destaque da Agência Gov neste texto publicado em 2024 . No Brasil, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi o principal ponto de entrada de escravizados nas américas, ao longo de três séculos. O espaço recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 2017, como mostra esta reportagem da Agência Brasil , e um memorial às vítimas da escravidão, como destaca esta edição do Brasil em Dia, da TV Brasil , de 2023.

No Brasil, aproximadamente 6% da população, ou 11,6 milhões de brasileiros, são árabes ou descendentes, de acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. As contribuições sociais, religiosas e culturais dessas pessoas são celebradas no Dia Nacional da Comunidade Árabe, data fixada em 25 de março. A efeméride também serve como estímulo de combate ao preconceito e à discussão dos problemas dos países árabes, muitos dos quais sofrem com as guerras e violações dos direitos humanos. Sobre o tema, a Agência Brasil publicou esta reportagem em 2016 .

Arte urbana

O grafite é uma arte que leva traços e cores para o cotidiano das cidades, fazendo dos muros um palco de histórias. São múltiplos os temas, as técnicas e as cores, que embelezam e também provocam reflexão. Por toda essa contribuição, 27 de março é o Dia Mundial do Grafite, efeméride que homenageia Alex Vallauri, o pioneiro dessa arte no Brasil, que morreu nesta data, em março de 1987. O Repórter Brasil, da TV Brasil, deu destaque à temática nesta edição de 2023.

Aniversariantes ilustres

Dois queridos artistas nacionais nasceram esta semana, e os dois infelizmente nos deixaram de forma precoce. No dia 25 de março de 1945 nasceu a atriz Leila Diniz, que completaria 80 anos se estivesse viva. Em plena ditadura militar, Leila virou símbolo da lula pela liberdade feminina, ao dar sua opinião sobre amor e sexo de forma espontânea em várias entrevistas. Na gravidez de sua primeira filha, foi fotografada usando um reduzido biquíni na praia de Ipanema, escandalizando a sociedade da época. Morreu aos 27 anos, em 1972, quando o avião no qual voltava da Austrália caiu na Índia, sem deixar sobreviventes. Leila Diniz ganhou destaque dos veículos da EBC por ocasião dos 70 anos de seu nascimento em 2015, como você pode conferir no programa História Hoje , da Rádio Nacional, nesta reportagem da Agência Brasil , e nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil .

Quem também nasceu nesta semana, no dia 27 de março de 1960, foi Renato Manfredini Júnior, o Renato Russo, que completaria 65 anos se estivesse conosco. Chamado de poeta do rock, poucos artistas traduziram tão bem a realidade de Brasília, a cidade que tanto amava, como ele. À frente da banda Legião Urbana, compôs e cantou músicas como “Pais e Filhos”, “Independência”, “Por Enquanto”, “Eduardo e Mônica” e “Faroeste Caboclo”. Renato Russo faleceu há 25 anos, em outubro de 1996, vítima de complicações causadas pela aids. Ele tinha apenas 36 anos. Mas sua obra continua viva e atemporal. A Rádio Nacional celebrou o aniversário do ídolo no ano passado, no programa Especial de Domingo . Quando a morte do cantor completou 20 anos, o portal EBC publicou extenso material , com entrevistas com ele e os integrantes do Legião Urbana. A TV Brasil também prestou homenagem nos 25 do falecimento, nesta reportagem aqui .

Literatura

Há 120 anos, no dia 24 de março de 1905, morria o escritor francês Júlio Verne, considerado por críticos literários o inventor do gênero de ficção científica. Ele escreveu mais de 100 livros sobre o aparecimento de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e viagens à Lua. Até hoje Júlio Verne é um dos escritores cujas obras foram mais traduzidas em toda a história, com versões em 148 línguas. O livro “20 mil Léguas Submarinas” é considerado sua obra-prima. Os veículos da EBC destacaram o escritor por ocasião dos 110 anos de sua morte em 2015, como nesta edição do História Hoje , programa da Rádio Nacional, e esta do jornal Repórter Brasil, da TV Brasil .

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 23 a 29 de março de 2025.