Previsão indica tempo seco na maior parte das regiões gaúchas

A previsão para os próximos dias indica tempo predominantemente seco na maior parte do Estado, com possibilidade de chuvas isoladas e passageiras nas regiões Norte, Alto Uruguai, Missões, Central, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Serra, Campos de Cima da Serra, Metropolitana, Litoral Norte, Sul e Campanha. Os volumes mais expressivos são esperados para as regiões Norte, Missões, Alto Uruguai e Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 12/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

No sábado (22/3), o sistema de alta pressão que vem atuando nos últimos dias no Rio Grande do Sul continuará influenciando o tempo em todo o Estado. Por isso, não há previsão de chuva significativa para nenhuma região nesses dias.

Já no domingo (23/3), efeitos de circulação podem favorecer a formação de alguns núcleos de precipitação isolados e passageiros em grande parte do Estado, com maior probabilidade nas regiões Norte, Missões, Alto Uruguai, Metropolitana, Campanha e Sul.

As temperaturas máximas no final de semana devem ser mais elevadas nas regiões da Fronteira Oeste, Missões e Central, podendo atingir até 35°C. As temperaturas mínimas devem ser registradas nas regiões dos Campos de Cima da Serra e Serra, chegando a 8°C em alguns municípios.

Na segunda-feira (24/3), ainda há possibilidade de chuvas isoladas, especialmente nas regiões Norte, Missões, Alto Uruguai, Metropolitana, Campanha e Sul, devido à influência de efeitos de circulação que favorecem a formação de nebulosidade e precipitação localizada. No entanto, os volumes não devem ser expressivos. Nos dias 25 e 26 de março, o sistema de alta pressão volta a predominar, mantendo o tempo seco em todo o Estado e sem previsão de chuva significativa. As temperaturas mais altas serão encontradas nas regiões da Fronteira Oeste, Missões e porção mais ao sul do Alto Uruguai, com valores que podem chegar a 36°C. As temperaturas mínimas seguem mais baixas na Serra e Campos de Cima da Serra.

