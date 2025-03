Governador inaugura pavimentação de acesso municipal em Montauri e de ligação regional em Guabiju

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta sexta-feira (21/3), a pavimentação de um acesso municipal em Montauri e de uma ligação regional em Guabiju, na Serra. O governo do Estado investiu R$ 85 milhões nas obras, que beneficiam o desenvolvimento social e econômico na região. O titular da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, também participou do evento.

“O asfalto faz o município ser parte do Rio Grande do Sul de verdade. A criação de oportunidades locais, o atendimento à saúde, a circulação da produção e a segurança estão em jogo”, ressaltou o governador. “Só conseguimos realizar essas obras pois tivemos a capacidade de tomar medidas que, por vezes, sofreram resistência. Mas temos um plano para o Estado, sabemos para onde estamos indo e, com estratégia, trabalho e parcerias, chegaremos lá.”

Em Montauri, a obra foi realizada na ERS-447, que faz a ligação com Serafina Corrêa. Com aporte de R$ 25 milhões do Tesouro do Estado, foram pavimentados 15 quilômetros de estrada.

Foram pavimentados 15 quilômetros de estrada em Montauri -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Com a pavimentação, o escoamento da produção agrícola da região, composta principalmente por trigo e milho, será beneficiado. A produção leiteira e a suinoculturatambém serão favorecidas.

As obras em acessos asfálticos já tiveram mais de R$ 635 milhões de investimento desde o primeiro ano da gestão de Leite, em 2019. Desde então, 24 acessos foram concluídos pelo governo. Além disso, 19 estão com obras em andamento, oito com intervenções por iniciar e 11 em fase de projeto.

“A população de Montauri tinha um sonho, de ver o acesso municipal concluído. Com essas obras, proporcionaremos emprego, renda, educação e saúde, além de mais segurança e melhor mobilidade”, observou o titular da Selt.

"Temos um plano para o Estado e, com estratégia, trabalho e parcerias, chegaremos lá", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

No outro evento do dia, Leite e Costella entregaram a pavimentação da ERS-126, ligação regional entre Guabiju e Nova Araçá. Com extensão de 15 quilômetros, a obra teve investimento de R$ 60 milhões do governo.

Governo investiu R$ 60 milhões na pavimentação da ERS-126, ligação regional entre Guabiju e Nova Araçá -Foto: Vitor Rosa/Secom

A rodovia pavimentada facilitará o escoamento da produção local, que tem como destaques a agricultura e a agropecuária, e colaborará com o turismo dos municípios. Além disso, trará mais segurança e agilidade para se transitar na região.

Somente em ligações regionais, o governo já investiu mais de R$ 700 milhõesdesde 2021.

Rodovia pavimentada em Guabiju facilitará escoamento da produção local -Foto: Vitor Rosa/Secom