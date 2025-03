Outono 2025 deverá ser mais quente no Rio Grande do Sul

O outono iniciou na quinta-feira (20/3), às 6h01min, e deve terminar no dia 20 de junho, às 23h42min. É uma estação considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco.

De acordo com o coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (SIMAGRO-RS), meteorologista Flávio Varone, vai ser um período com condição de mais neutralidade. — Ao contrário dos últimos anos, que nós viemos passando sobre influência do El Niño ou do La Niña, neste ano, não teremos a influência destes fenômenos — afirma.

Chuva

Durante este mês de março e abril, a ocorrência será de pouca chuva. — Esta condição não recupera mananciais, não recupera reservatórios, devido à estiagem, o que traz consequências para a agricultura — revela Flávio Varone. Já a partir de maio e, principalmente, em junho, a condição de chuvas melhora no Rio Grande do Sul.

— Em resumo, o outono começa com um tempo um pouco mais seco e aos poucos, vai voltando à normalidade, com chuvas mais abundantes nos meses de maio e junho, recuperando esta perda hídrica registrada pelo Estado — disse o meteorologista.

Temperatura

As temperaturas no outono serão mais quentes, um pouco acima da média histórica, em boa parte do Rio Grande do Sul, principalmente nos meses de abril e maio. As entradas de massas de ar mais frio, mais robustas, só são esperadas no final do outono. — Isto não quer dizer que não entrem massas de ar frio em alguns períodos, mas serão mais esporádicas — ressalta o meteorologista.

E para a agricultura, Flávio Varone avalia que a falta de umidade vai ser um problema para o milho segunda safra. Já os produtores de soja terão condição mais favorável na hora da colheita.

