Governo participa da inauguração da Vaccaro Indústria, em Erechim

A inauguração do complexo industrial foi possível por meio do Fundo Operação Empresa do RS (Fundopem) -Foto: Eliézer Falcão/Ascom Sedec

Na quinta-feira (20/3), o vice-governador Gabriel Souza e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, participaram da inauguração da nova indústria de esmagamento do Grupo Vaccaro em Erechim. Com esta estrutura, o Rio Grande do Sul se destaca no cenário nacional na industrialização do grão, permitindo a produção de farelo, casca e óleo degomado, produtos essenciais para o setor agropecuário e para a indústria de biodiesel, de alimentos, de cosméticos e farmacêutica, entre outras.

A inauguração do complexo industrial foi possível por meio do Fundo Operação Empresa do RS (Fundopem/RS), programa de incentivo à indústria coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O Fundopem não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação. A Vaccaro já teve três projetos aprovados, dois em 2021 e um em 2025, totalizando R$ 16,7 milhões em benefícios. Também há um projeto em situação de elaboração do relatório de análise do Fundopem Recupera, adaptação do programa para as empresas que foram afetadas pelos eventos meteorológicos de 2024.

Gabriel destacou os investimentos feitos pelo governo e a resiliência dos produtores gaúchos após as consecutivas estiagens e enchentes. “Por isso, este tipo de empreendimento no agronegócio é fundamental para geração de emprego e renda e para ajudar nossa economia. O Estado tem incentivado, por meio do Fundopem, as empresas e indústrias gaúchas a expandirem seus negócios e é assim, trabalhando em conjunto, que o Rio Grande do Sul irá prosperar ainda mais”, afirmou.

“O grupo Vaccaro é referência no setor agroindustrial e é com orgulho que o Estado participa deste sucesso, por meio do Fundopem. Esta inauguração demonstra que o governo estadual, por meio de seus programas e incentivos, quer proporcionar um ambiente em que o empreendedor possa crescer, proporcionando emprego e renda para sua região”, disse Polo.

O diretor do Grupo Vaccaro, Carlos Vaccaro, falou do papel do Estado para a expansão da companhia. “Este é um momento muito importante para nossa empresa. A conclusão desta segunda fábrica de processamento de soja marca a evolução e o crescimento da Vaccaro. Para isso, além de muito trabalho, o apoio do Estado foi fundamental para que nossas obras tivessem andamento. Por meio do Fundopem, tivemos o suporte necessário para chegarmos até aqui. Essa parceria com o governo mostra a importância que o trabalho conjunto entre o setor privado e o setor público tem para a realização de resultados que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, disse.

Grupo Vaccaro

Fundada há quase 70 anos no interior do Rio Grande do Sul, a Vaccaro é uma empresa de origem familiar referência nos setores de agronegócio, indústria e logística. Com mais de 350 colaboradores e presença em quatro grandes regiões do Estado (Alto Uruguai, Nordeste, Serra e Vale do Rio Pardo), conta com 30 unidades de comercialização de grãos e insumos agrícolas, além de uma extensa rede de armazenagem e transporte.