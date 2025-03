Treinos do projeto Pró-Esporte de Tenente Portela foram cancelados

Os treinos do projeto Pró-Esporte na sexta-feira e sábado desta semana estão cancelados em virtude do trágico falecimento do técnico Tiago Rodrigues. A informação foi publicada numa rede social de Ildo Scapini, diretor do clube Gurias do Yucumã.

O projeto atende 110 atletas, entre 9 e 17 anos, oriundos de vários municípios da região. As atividades esportivas são desenvolvidas no distrito de São Pedro, interior de Tenente Portela.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.