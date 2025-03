Leite apresenta estratégias e resultados do programa RS Seguro no Congresso Nacional do Júri

O governador Eduardo Leite realizou, nesta quinta-feira (20/3), uma palestra sobre o programa RS Seguro durante o Congresso Nacional do Júri: estratégias e desafios. O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, e o diretor-executivo do RS Seguro, Antônio Padilha, também participaram da apresentação, que ocorreu na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em Porto Alegre.

“Com o RS Seguro, reforçamos a inteligência, a integração e o investimento na segurança pública. As trocas de experiências no contexto do programa são fundamentais para agirmos rapidamente contra o crime organizado”, ressaltou Leite. “Muito importante também é a ação conjunta do governo estadual com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, compartilhando informações e atuando com foco nos líderes de organizações criminosas.”

O RS Seguro apresenta ações divididas nos eixos de combate ao crime; políticas sociais preventivas e transversais; qualificação do atendimento ao cidadão; e melhorias no sistema prisional. O programa foi destacado por especialistas como referência nacional e internacional no combate à criminalidade em evento realizado no Palácio Piratini em 13 de março , comemorativo dos seis anos da iniciativa.

"Com o RS Seguro, reforçamos a inteligência, a integração e o investimento na segurança pública", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

"Os números positivos da segurança pública no Estado são resultado do esforço de homens e mulheres das nossas vinculadas, bem como da parceria estabelecida com o Ministério Público do Rio Grande do Sul no enfrentamento de homicídios, latrocínios, roubo de veículos e roubo de pedestres", ressaltou Caron.

Durante a apresentação para mais de 400 procuradores e promotores de justiça de todo o país, Leite, Caron e Padilha focaram no eixo 1 do programa, voltado para o combate ao crime. As ações incluídas abrangem a repressão a homicídios, o enfrentamento do tráfico de drogas e do crime organizado e a modernização da perícia.

“A vida humana é tratada como prioridade absoluta pelo RS Seguro. Por isso, participar deste congresso, tanto para compartilhar ações estratégicas e exitosas do Estado quanto para conhecer outras experiências, é de suma importância”, disse Padilha.

Evento foi realizado na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre -Foto: Vitor Rosa/Secom

Os representantes do governo gaúcho abordaram ainda a criação das Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), focadas na integração de regionais da Brigada Militar e da Polícia Civil. Outro ponto discutido foi a dissuasão focada, projeto que envolve governo estadual, Poder Judiciário e Ministério Público, e cujo foco são lideranças, mandantes e executores de grupos criminosos envolvidos com homicídios.

O congresso é organizado pelo Centro de Apoio Operacional do Júri (CaoJúri), em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). O evento se encerra na sexta (21/3).