Setores produtivos do Rio Grande do Sul alcançam R$ 80 bilhões em vendas em janeiro

O boletim setorial da Secretaria da Fazenda (Sefaz), divulgado nesta semana, aponta para uma continuidade da recuperação do volume de vendas da indústria gaúcha após os impactos das enchentes de 2024. Segundo o levantamento, elaborado pela Receita Estadual, as comercializações totais do setor acumularam alta de 1% nos últimos 12 meses, considerando o período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025 em comparação com os 12 meses anteriores. Em janeiro de 2025, as vendas do setor industrial somaram R$ 43,38 bilhões. No recorte trimestral, a indústria gaúcha cresceu 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Um dos destaques, o setor de produtos de limpeza registrou um avanço de 9,2% em janeiro de 2025, no acumulado de 12 meses, mantendo uma trajetória de crescimento registrada nos últimos quatro trimestres. A indústria moveleira também apresentou desempenho positivo, com alta de 8,3% no período. Em ritmo semelhante, o setor de madeira, cimento e vidro expandiu as vendas em 4,6% nos últimos 12 meses, o que sinaliza uma recuperação da atividade industrial.

Atacado e varejo mantêm bom desempenho

Com um volume de vendas de R$ 17 bilhões em janeiro, o setor atacadista vem mantendo um desempenho positivo, com alta de 5,9% no último trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaque para as vendas de materiais de construção, que cresceram 10,1%, impulsionadas pela necessidade de reconstrução da infraestrutura do Estado. Já o segmento de embalagens registrou aumento de 8,8%, refletindo a retomada da atividade econômica.

No varejo, as vendas somaram R$ 19,9 bilhões em janeiro, com crescimento de 3,5% no último trimestre frente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, o setor registrou uma alta de 7,6%. O comércio varejista também apresentou avanços em segmentos como material de construção, que ampliou em 6,9% suas vendas, e metalomecânico, cuja expansão foi de 18,1%. Já supermercados e hipermercados cresceram 7,6%, acompanhando o aumento do consumo das famílias.

Diálogo com setor produtivo

O desempenho de diversos setores industriais pode ser visto na nova rodada dos Diálogos Setoriais, transmitidos na quarta-feira (19/3) e nesta quinta-feira (20/3) pelo canal da Secretaria da Fazenda no YouTube . Os encontros reúnem representantes da Receita Estadual e de entidades empresariais, com o objetivo de avaliar o cenário atual, discutir os desafios enfrentados e projetar a atividade econômica para os próximos meses.

