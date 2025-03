Bebê nascido com o menor peso em hospital do RS recebe alta

Laís Bianquim Gadenz é uma vitoriosa. Nascida prematura, a filha de Patrícia e Jean Lucas veio ao mundo em 13 de novembro de 2024, com apenas 465 gramas, na 24ª semana de gestação. Ela foi o bebê com menor peso a nascer no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Outras crianças, mesmo com idade gestacional menos avançada, nasceram com peso maior.

Laís contou com o atendimento especializado de alta complexidade dos profissionais do Serviço de Neonatologia.

— Foram altos e baixos, mas vencemos a batalha. Estou muito feliz — afirmou a mãe, Patrícia Bianquim. O HCPA é referência na assistência integral às mães e bebês, com expertise em casos de alto risco.

Laís teve alta no dia 10 de março, já pesando 2,3 quilos, com direito a um corredor de aplausos da equipe no momento da saída. A ocasião emocionou também os profissionais.

— Esses momentos são uma celebração de todo trabalho — explica o chefe do Serviço de Neonatologia, professor Maurício Colvero. — Meu sentimento é de vitória, de realização e gratidão — afirmou a técnica de Enfermagem, Isabel Cristiane de Souza Cardoso.

