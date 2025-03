UniGoyazes recebe Selo Instituição Socialmente Responsável

A UniGoyazes foi contemplada com o Selo de Instituição Socialmente Responsável 2024-2025, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A certificação reconhece as instituições que promovem projetos sociais e ações voltadas para a comunidade nas áreas de saúde, educação, cultura, meio ambiente e inclusão social.

O Selo de Responsabilidade Social faz parte de uma campanha nacional promovida pela ABMES, que já contabilizou mais de 16 milhões de atendimentos gratuitos à população ao longo de suas 16 edições. A iniciativa busca destacar e incentivar práticas acadêmicas voltadas ao impacto social, promovendo a integração entre ensino e comunidade.

Para um dos estudantes da instituição, essa interação com projetos sociais agrega valor à formação acadêmica. "Participar dessas ações me permitiu aplicar na prática o que aprendo em sala de aula e, ao mesmo tempo, contribuir com a comunidade. Esse tipo de experiência faz toda a diferença para a nossa formação profissional", afirma Julia Castro, estudante do 3° período do curso de medicina da UniGoyazes.

Atuação e estrutura

Com 18 anos de atuação no ensino superior, a UniGoyazes oferece 21 cursos de graduação, distribuídos entre as modalidades presencial, híbrida e digital. A instituição conta com infraestrutura voltada para o desenvolvimento acadêmico e profissional de seus alunos, incluindo:

Educação e responsabilidade social

A UniGoyazes realiza ações sociais que envolvem estudantes, docentes e colaboradores em projetos de saúde, assistência comunitária e capacitação profissional. As iniciativas incluem campanhas de conscientização, atendimentos médicos e odontológicos gratuitos, além de projetos educacionais voltados à inclusão e ao desenvolvimento sustentável.

A obtenção do Selo de Instituição Socialmente Responsável reforça a participação da UniGoyazes em atividades voltadas ao impacto social e educacional. A certificação concedida pela ABMES reconhece as instituições que promovem a interação entre ensino e comunidade, incentivando a responsabilidade acadêmica no desenvolvimento social.