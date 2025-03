A despedida ao “professor Tiago”

Familiares, amigos e alunos se despediram de Tiago Rodrigues Vargas no velório durante à noite na sede do CER Miraguai em Tenente Portela. Na manhã desta quinta-feira (20/3), foi realizado o translado do corpo até o crematório em Santa Rosa.

O professor das categorias de base do clube morreu tragicamente na manhã da quarta-feira (19/3), aos 28 anos. Ele conduzia a motocicleta que colidiu frontalmente contra um automóvel que vinha na pista contrária. Segundo o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar, o acidente de trânsito aconteceu por volta das 7h30min, no Km 59 da RSC 472 – proximidades da ponte sobre o Rio Turvo na divisa entre Tenente Portela e Três Passos. Outros três veículos se envolveram na colisão. Nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Ascensão das Gurias do Yucumã

Tiago Rodrigues foi um dos responsáveis por tornar o nome das Gurias do Yucumã conhecido no contexto do futebol feminino do Rio Grande do Sul.

Em 2021, ele era o técnico da equipe que conquistou o título do interior do Gauchão Feminino. A decisão foi contra o Brasil de Farroupilha, na casa do adversário, e a vitória veio nas cobranças de pênaltis depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

O título garantiu a inédita vaga no Brasileirão Feminino A3 no ano seguinte. Na competição nacional em 2022, após eliminar o Juventude de Caxias do Sul na primeira fase, o time de Tenente Portela foi desclassificado nas oitavas de final pelo Ipatinga de Minas Gerais.

Tiago Rodrigues seguiu no clube até 2023. No dia 13 deste mês foi anunciado o seu retorno ao comando da equipe principal das Gurias do Yucumã para a temporada 2025.

Através de postagem numa rede social, o treinador expressou sua felicidade pela volta ao projeto: “Antes de mais nada, muito feliz por retornar a esse clube que tenho grande admiração. As expectativas são as melhores. Acredito que com muito trabalho e comprometimento, vamos alcançar os objetivos propostos na temporada”.

A nova passagem pelo clube acabou sendo interrompida de maneira precoce. Mas, com certeza, o legado deixado por Tiago Rodrigues seguirá para sempre na história das Gurias do Yucumã.

