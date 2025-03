Governo do Estado e Wellhub lançam desafio de saúde para servidores

O governo do Estado lança, na segunda-feira (24/3), uma ação para incentivar a prática de atividades físicas pelos servidores públicos. Por meio da plataforma Wellhub (antiga Gympass), o desafio Servidor Ativo – Passos pela saúde busca somar 350 milhões de pontos coletivamente por um período de 15 dias. Os pontos serão somados a partir do número de passos e atividades físicas registradas pelo app da Wellhub. A ação segue até o dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, quando haverá sorteios de Kits entre os 50 servidores com mais pontos registrados e uma palestra temática.

Para contribuir com essa meta e fazer parte da iniciativa, os servidores precisam seguir três passos simples:

Ter cadastro no Wellhub. Não é necessário ter plano ativo.

Inscrever-seno Desafio Servidor Ativo – Passos pela saúde diretamente pelo aplicativo do Wellhub. Será encaminhado para vincular sua conta google (Google Fit) ou apple (Apple Fitness+), conforme o seu aparelho, para possibilitar o monitoramento de passos.

Começar a se movimentar.Caminhar, correr ou fazer check-in nas atividades do plano digital disponível para todos os servidores ou nos demais planos do Wellhub. Cada passo dado equivale a um ponto e cada atividade registrada no aplicativo também será convertida em pontos pessoais que também serão somados ao total do Estado.

Os servidores já podem se inscrever no desafio. Os pontos passam a ser contados a partir do dia 24 de março.