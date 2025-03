Flamengo e Vasco disputam vaga na semifinal da Copa das Regiões de Futebol Feminino

Partida única acontecerá no domingo (23/3) no Estádio do Santos em Linha Turvo (Foto: Diones Roberto Becker)

Flamengo de Crissiumal e Vasco de Tiradentes do Sul irão disputar a última vaga nas semifinais da Copa das Regiões de Futebol Feminino. A partida única das quartas de final acontecerá no domingo (23/3), a partir das 14h30min no Estádio do Santos em Linha Turvo, Três Passos.

A equipe classificada no próximo domingo vai encarar o São Jorge de Redentora. A outra semifinal reúne Associação Portelense e Combinados de Três Passos.

Os cruzamentos que apontarão as finalistas ocorrerão em jogos de ida e volta. Organizadora da competição, a Primeira Liga deve informar as datas e horários das semifinais na semana que vem.

