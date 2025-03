Governo do Estado dá início à formação da Academia de Líderes

Um grupo de cem servidores do Poder Executivo selecionados para capacitação no setor público iniciou a formação na Academia de Líderes na manhã desta quarta-feira (19/3). O projeto, lançado na Semana do Servidor 2024 , é liderado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), e busca certificar lideranças intermediárias da administração direta estadual, com foco nos chefes de divisão.

O primeiro encontro do grupo foi realizado na Casa da Ospa, em Porto Alegre, e teve como tema O desafio de liderar no setor público, aula ministrada por Fernando Coelho, professor de Administração Pública da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP). Os profissionais escolhidos para receber a formação provêm de 21 órgãos estaduais.

O secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira, fez o discurso inicial. "A SPGG tem trabalhado ao máximo para fortalecer as carreiras do Estado e esta é mais uma iniciativa neste sentido. Sabemos o quanto os servidores do Rio Grande do Sul são engajados e qualificados, temos como exemplo o grande trabalho desempenhado durante o período da calamidade. Por isso, parabéns por estarem aqui", declarou o secretário-adjunto, destacando também a significativa presença feminina na plateia. As mulheres representam 60% dos alunos da primeira edição da Academia de Líderes.

Academia de Líderes

As aulas na Academia de Líderes serão ministradas por instituições de referência em gestão pública, entre as quais estão o Centro de Liderança Pública (CLP) e a Fundação João Pinheiro. Serão 40 horas, distribuídas ao longo de quatro meses, com aulas teóricas e aconselhamento profissional. Os selecionados também participarão de oficinas práticas oferecidas pela Sugep. A formação se estende até junho, com encontros quinzenais.

"A SPGG tem trabalhado ao máximo para fortalecer as carreiras do Estado", ressaltou Bruno Silveira -Foto: Adriana Sega Souza/Ascom SPGG

O processo seletivo da Academia de Líderes ocorreu em etapa única , quando foram analisados o currículo e a motivação do candidato em participar da formação. Para o segundo semestre de 2025 novas turmas estão previstas.

"A Academia de Líderes faz parte do conjunto de projetos idealizado para qualificar ainda mais a força de trabalho do Estado. Esperamos que esta formação seja permanente e atinja todos os chefes de divisão. Nosso objetivo é reunir uma série de líderes preparados, de forma institucional, para enfrentar os desafios de cada tempo que virá", afirmou a subsecretária da Sugep, Ana Dal Ben.