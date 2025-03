Comissão de Integração Nacional elege Yandra Moura para presidência

A deputada Yandra Moura (União-SE) foi eleita nesta quarta-feira (19) por unanimidade, com 11 votos, presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Os três vice-presidentes serão eleitos em outra data.

Ao tomar posse, a parlamentar destacou o fato de ser uma mulher nordestina na liderança do colegiado e disse que lutará por infraestrutura e investimentos.

“Quero conduzir com cada um de vocês, em um trabalho feito a várias mãos e sob muitos olhares. Transformaremos todas as bandeiras partidárias em uma só bandeira, a do Brasil”, afirmou.

“Lutaremos contra as desigualdades regionais e por mais infraestrutura e investimentos, nos debruçaremos sobre projetos que busquem transformar a economia local. Atuaremos como elo entre os estados e os municípios e o governo federal”, ressaltou.

Perfil

Filha do ex-deputado Andre Moura (SE), Yandra tem 30 anos, é advogada e está em seu primeiro mandato na Câmara. Ela substitui o deputado José Rocha (União-BA) na presidência do colegiado.

O que a comissão faz

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional debate e analisa, entre outras, propostas sobre planos regionais, desenvolvimento e integração de territórios, sistema nacional de defesa civil e migrações internas.