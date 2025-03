Pinta Mundi Tintas realiza ação de Carnaval em São Paulo

A Pinta Mundi Tintas, rede varejista e franqueadora de lojas de tintas e acessórios para pintura que atua no mercado nacional desde 1994, realizou pela primeira vez uma ação especial durante o período de Carnaval em uma de suas lojas, situada num dos pontos mais movimentados de São Paulo durante esta época do ano, a Rua da Consolação.

Segundo Jaques Grinberg, consultor especialista em vendas e marketing na Pinta Mundi, o objetivo principal da ação foi mostrar que uma loja de tinta, situada nesse ponto estratégico da cidade, tem como objetivo ajudar clientes que querem deixar seus espaços renovados e atrativos, encontrando os materiais necessários para isso mais facilmente.

"Ao pintar a fachada com cores vibrantes, como no Carnaval, a ativação atraía a atenção de alguns foliões que participavam de blocos de rua próximos, além de permitir que quem passasse pela loja tirasse fotos", destaca.

Grinberg acrescenta que para a ativação se relacionar com o tema carnavalesco, a ideia foi utilizar os próprios produtos, tendo como objetivo dar destaque à marca. "Utilizamos todos os nossos produtos, principalmente os Sprays da linha Colorgin, que buscam oferecer praticidade e vida a qualquer pintura que se faça com eles".

Marketing surge como aliado para novas estratégias

Carol Saraiva, head de marketing da empresa, revela que algumas métricas foram utilizadas para avaliar o sucesso da ativação em termos de engajamento do público e aumento nas vendas. "As pessoas fotografando na rua, os comentários em nossa página oficial no Instagram e também dos próprios funcionários da loja que notaram a arte. Estes insights mostram que estamos no caminho certo", avalia a profissional.

Ainda segundo Saraiva, a empresa vê o aumento da visibilidade obtida durante o Carnaval como uma oportunidade para fortalecer o relacionamento com novos clientes. "O nosso objetivo é continuar divulgando mais ações como essa, que foi a primeira, no meio digital e internamente com toda a rede. Além de divulgar a ação em si, conseguimos deixar a marca mais evidente para quem ainda não nos conhece", garante.

Este movimento dialoga com uma das tendências de marketing para 2025, segundo o estudo global Marketing Trends, da Kantar, publicado pelo portal Meio & Mensagem. O material revela que apostar em inovação e entender tanto o comportamento do público quanto do mercado pode resultar em mais conexão com as pessoas.

Para Nassim Katri, fundador da Pinta Mundi Tintas, um dos aprendizados obtidos com essa ativação é a possibilidade de usar e abusar do principal produto que oferecem: cores. "Cor é vida, cor muda o ambiente, muda o astral e a energia", avalia.

De acordo com o empresário, futuras ações de marketing serão desenvolvidas pensando em outros eventos de grande porte. "A ideia é retratar como a pintura vai além das paredes. Pensando nisso resolvemos fazer essa ação para a data que retrata esses pontos".

"Em cada data podemos explorar uma temática para mudar a fachada da loja, visando fortalecer cada vez mais a diversidade de cores que o cliente encontra na Pinta Mundi, e mostrando que podemos estar presentes em todos os momentos", afirma.

Katri reforça, ainda, que as empresas precisam inovar e se adaptar a cada ambiente e região. “As empresas ‘engessadas’ perdem oportunidades e empreender é arriscar e fazer o que os clientes querem, e não o que queremos”, comenta. “Ousar e empreender com profissionalismo é o que buscamos em nossa rede de franqueados, com o apoio e suporte que vai além das lojas e franqueados. Com treinamentos, orientamos pintores, arquitetos e o consumidor final. Inovar e fazer com carinho atualmente é obrigação e não mais diferencial”, conclui.

