Ricardo Barros é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados elegeu nesta quarta-feira (19) o deputado Ricardo Barros (PP-PR) para presidente. A escolha dos três vice-presidentes ficou para outra data.

“Tenho como lema a política de resultados. Sempre falo que existe muita iniciativa e pouco ‘acabativa’, então precisamos trabalhar naquilo que podemos entregar”, afirmou o deputado Ricardo Barros logo após assumir o cargo.

“Ao final deste ano, precisamos conseguir oferecer à sociedade brasileira algum avanço, seja na política de data centers , seja política de inteligência artificial, seja na energia para os data centers e assim ampliar a inteligência artificial”, avaliou.

Perfil

Ricardo Barros, 65 anos, está no sexto mandato de deputado federal. Foi ministro da Saúde entre 2016 e 2018, no governo Michel Temer. Em quatro oportunidades, licenciou-se da Câmara para ocupar a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná.

Atribuições

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação analisa, entre outros temas, as políticas nacionais de ciência e de tecnologias da informação, a cooperação com outros países e organismos internacionais e o desenvolvimento tecnológico.