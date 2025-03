Badesul alcança lucro líquido de R$ 53 milhões em 2024

Apesar dos desafios impostos pela catástrofe meteorológica, o Badesul Desenvolvimento, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), registrou um lucro líquido de R$ 53 milhões em 2024. Ao longo do ano, a agência de fomento do Rio Grande do Sul realizou 571 operações, totalizando R$ 925 milhões em financiamentos aprovados – um crescimento 58% acima da meta projetada.

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, o resultado é reflexo do trabalho de excelência do Badesul. “Esses números aumentam ainda mais a capacidade da agência de apoiar o desenvolvimento no Estado”, ressalta.

Para mitigar os impactos da enchente na economia, o Badesul contou com um aporte de R$ 100 milhões do governo estadual. Esse recurso, integralizado ao capital da agência em fevereiro deste ano, permitiu a criação da linha Renova RS.

“O total disponível na linha para empresas afetadas pela catástrofe soma R$ 290 milhões, combinando o aporte estadual, recursos próprios do Badesul e US$ 30 milhões (que correspondem a cerca de R$ 170 milhões) captados com o banco internacional FONPLATA”, destaca o presidente da instituição, Claudio Gastal. “Os números positivos refletem o apoio do Badesul em um dos momentos mais desafiadores da história do Rio Grande do Sul, por meio da concessão de crédito para a reconstrução dos negócios e municípios afetados.”

Diante da calamidade que atingiu o RS em abril e maio de 2024, o Badesul disponibilizou R$ 124,4 milhões em novas contratações por meio de linhas emergenciais de financiamento, além de ter concedido R$ 158 milhões para 31 municípios. Também foi suspensa por seis meses a cobrança das operações que estavam vigentes na ocasião, beneficiando mais de 230 empresas localizadas em cidades que sofreram com os alagamentos.

Captação internacional

A captação de recursos internacionais é uma das principais estratégias do Badesul para 2025. Nesse sentido, o fortalecimento do ecossistema de inovação faz parte das metas deste ano.

“Em 2024, foram investidos R$ 2,1 milhões em fundos de participação voltados a empresas inovadoras. Agora, vamos realizar um aporte de mais R$ 20 milhões em até quatro Fundos de Investimento em Participações, os FIPs, com foco no desenvolvimento de startups gaúchas”, projeta Gastal.