Projeto de Lei isenta Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil

Lula assinou o texto em solenidade no Palácio do Planalto e o entregou ao presidente da Câmara dos Deputados (Foto: Fábio Pozzebom | Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na manhã da terça-feira (18/3), o Projeto de Lei que altera a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), passando dos atuais R$ 2.824,00 para R$ 5 mil. Conforme o Governo Federal, cerca de dez milhões de brasileiros serão beneficiados diretamente pela medida.

O presidente assinou o texto em solenidade no Palácio do Planalto e o entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O projeto precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Caso receba aval de deputados e senadores, entra em vigor a partir de 2026.

Além do aumento na faixa de isenção do IR, o Projeto de Lei prevê ainda diminuição regressiva da alíquota paga por contribuintes com salários entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Ou seja, quanto maior a renda, maior o imposto:

- Renda de até R$ 5 mil por mês: isento;

- Renda de até R$ 5.500 por mês: 75% de desconto;

- Renda de até R$ 6 mil: 50% de desconto;

- Renda de até R$ 6.500: 25% de desconto;

- A partir de R$ 7 mil: sem redução;

