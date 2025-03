União Frederiquense fará 15 jogos na primeira fase do Gauchão Série A2

O Conselho Técnico para o Campeonato Gaúcho Série A2 de 2025 aconteceu no auditório da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em Porto Alegre, na tarde da segunda-feira (17/3). A competição deverá iniciar em 17 de maio e terminar em 31 de agosto.

Afora o regulamento, na ocasião foi definida também a nova fórmula de disputa – votada e aprovada pelos representantes dos clubes. Na primeira fase, os 16 times participantes se enfrentarão em turno único, classificando-se os oito melhores para a sequência da competição.

Os últimos dois colocados serão rebaixados para o Gauchão Série B do próximo ano. A partir das quartas de final, os cruzamentos ocorrerão em duelos de ida e volta. O campeão e o vice garantem vaga na elite do futebol do Rio Grande do Sul em 2026.

Das 15 partidas na primeira fase, o União Frederiquense disputará oito diante de sua torcida. Brasil de Farroupilha, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Veranópolis, Santa Cruz, Futebol com Vida e Lajeadense também terão um jogo a mais como mandante. Esta definição se deu através de sorteio.

Em breve, a FGF irá divulgar a tabela detalhada da primeira fase.

Clubes confirmados:

Aimoré, Bagé, Brasil-Far, Esportivo, Futebol com Vida, Gaúcho, Glória, Gramadense, Internacional-SM, Lajeadense, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Real SC, Santa Cruz, União Frederiquense e Veranópolis.

