Fundador do Espaço da Audição comanda podcast Arte de Vencer

O Brasil é o país que mais consome podcasts no mundo, com 42,9% dos usuários de internet entre 16 e 64 anos ouvindo podcasts semanalmente, de acordo com um estudo da Uninter. Segundo um levantamento do Spotify, entre 2023 e 2024, a produção de podcasts no país cresceu 36% e o consumo aumentou 28% no mesmo período.



O podcast Arte de Vencer (@podcastartedevencer) tem como objetivo mostrar como essa vertente de sucesso pode ampliar o cunho educativo para empresários e adultos no geral. O projeto é comandado pelo empresário Claudio Gonçalves – fundador da maior rede de atendimento e aparelhos auditivos do país, o Espaço da Audição (@espacodaaudicao) –, e apresenta entrevistas com personalidades e representantes de grandes marcas. Entre os convidados, estão a chef confeiteira Carole Crema, executivos da Microsoft e a fonoaudióloga Ariane Bonucci.

A força do podcast no Brasil e a volta dos vídeos longos

O Arte de Vencer aborda temas como marketing, neuromarketing, vendas, resiliência e inteligência emocional. Os episódios são publicados semanalmente no YouTube, refletindo a retomada dos vídeos longos, especialmente no YouTube. Os videocasts têm ganhado espaço, e dados do Spotify apontam que no Brasil e nas Filipinas, cerca de 20% de todos os criadores ativos publicam videocasts, quase o dobro do ano anterior. Isso indica que o público tem buscado conteúdos mais aprofundados e detalhados, alinhando-se ao formato proposto pelo Arte de Vencer.

Afinal, um dos pilares dos aprofundamentos de Claudio Gonçalves é a quebra de mitos e o processo de abraçar o novo. Durante a participação de Carole Crema, por exemplo, os empresários receberam a afirmação: “Se você quer ter uma confeitaria, a última coisa que você precisa aprender é fazer bolo. Existem outras muito mais importantes”, exclamou a chef.

Seu ponto de vista ressalta a importância de habilidades gerenciais e estratégicas na gestão de um negócio gastronômico. Segundo ela, muitos empreendedores focam excessivamente na técnica culinária e acabam negligenciando pontos essenciais como administração, controle financeiro e experiência do cliente.



Espaço da Audição e a visão de Ariane Bonucci

Outro episódio de destaque contou com a presença de Ariane Bonucci, fonoaudióloga, especialista em audiologia e mestre em Ciências Médicas. Sócia do Espaço da Audição, maior empresa de atendimento e aparelhos auditivos do Brasil, Ariane trouxe abordagem sobre a relação entre tecnologia e audição.

Ela destaca que “o futuro da audição está na inteligência artificial, mas a verdadeira revolução acontece quando olhamos para o ser humano por inteiro”. Sua visão vai além da simples adaptação de aparelhos auditivos: Ariane integra neurociência, tecnologia e o aspecto emocional da audição, personalizando tratamentos para cada paciente.

A empresa investe em tecnologias, incluindo aparelhos quase invisíveis, à prova d’água, com inteligência artificial e capazes de detectar quedas em idosos ou até mesmo atender ligações.

A visão e o foco na humanização dos serviços do Espaço refletem-se no podcast, onde se busca extrair dos convidados insights sobre empreendedorismo e inovação, com histórias de sucesso e superação.