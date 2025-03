Projeto muda nome de centro de pesquisa para homenagear físico brasileiro

O Projeto de Lei 4628/24 , em análise na Câmara dos Deputados, muda o nome do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) para Laboratório Nacional Cerqueira Leite (LNCL).

A proposta homenageia o físico brasileiro Rogério Cezar de Cerqueira Leite (1931-2024), ex-presidente de honra do Conselho de Administração do CNPEM. Pioneiro no uso de laser para estudo de materiais, Cerqueira Leite também ficou conhecido como importante incentivador da pesquisa no Brasil.

“O cientista almejava o fortalecimento da capacitação científica no Brasil, a qualificação de pessoas, a busca por soluções criativas e economicamente viáveis, inovadoras e eficazes”, disse o deputado Jonas Donizette (PSB-SP), autor do projeto. Ele lembra ainda que o físico residia em Campinas (SP), cidade onde está instalado o CNPEM.

Atividade

O CNPEM é uma associação sem fins lucrativos que coordena quatro laboratórios nacionais de pesquisa: de Luz Síncrotron (LNLS), de Biociências (LNBio), de Nanotecnologia (LNNano) e de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE).

Apesar de ser uma organização social, o CNPEM possui contrato de gestão com a União, sendo supervisionado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Próximos passos

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Ciência, Tecnologia e Inovação; Cultura; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

