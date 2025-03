Na Fiergs, Leite destaca conquistas e desafios do Rio Grande do Sul para acelerar o desenvolvimento

O governador Eduardo Leite participou, nesta terça-feira (18/3), de reunião promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na qual apresentou um balanço das realizações do governo e as perspectivas para o desenvolvimento econômico do Estado nos próximos anos.

Em sua fala, Leite destacou a evolução do Rio Grande do Sul no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O RS avançou da 7ª para a 5ª posição entre 2019 e 2024, com melhorias em oito pilares estratégicos.

"Nosso primeiro mandato foi dedicado a resolver problemas crônicos e enfrentar a crise da pandemia. Agora, estamos orientados para o futuro, com foco em educação e desenvolvimento econômico", afirmou o governador.

Entre os avanços apresentados, Leite destacou o equilíbrio das contas públicas, com o zeramento da dívida do Caixa Único (Siac), o pagamento recorde de precatórios e a redução do uso de depósitos judiciais de terceiros de 94,6% para 65,1% entre 2019 e 2024.

O governador ressaltou os R$ 6,5 bilhões do maior pacote de investimentos da história do Estado, que abrange estradas, segurança pública, saúde e educação. Somente em rodovias, foram executados R$ 4,07 bilhões desde 2019, o que contribuiu para que o RS avançasse nove posições no ranking de qualidade das estradas.

Leite apresentou também os resultados do programa RS Seguro, cujo investimento de 2019 a 2026 deve chegar a R$ 3,7 bilhões, resultando em reduções significativas nos índices de criminalidade: 54% em homicídios dolosos, 83% em latrocínios e 87% em roubos de veículos (comparando 2024 com 2017).

-Foto: Maurício Tonetto/Secom

Durante o evento, Eduardo Leite reforçou o lançamento, feito horas antes da reunião, do programa Refaz Reconstrução, que permite a regularização de empresas devedoras de ICMS com redução de até 95% em juros e multas. A expectativa é arrecadar R$ 1 bilhão com a iniciativa, que integra o pacote de medidas para apoio à reconstrução do Estado após as enchentes.

"Além do Refaz Reconstrução, implementamos diversas medidas tributárias para aumentar a competitividade gaúcha, como a redução do ICMS em diversos setores: o programa Devolve ICMS, que já retornou R$ 1,17 bilhão aos cidadãos; e a simplificação de obrigações acessórias", destacou Leite.

O governador apresentou ainda o Plano Rio Grande do Futuro, estratégia de desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável que visa aumentar o produto interno bruto (PIB) estadual em cerca de 3% ao ano e a produtividade em 20% até 2030. O plano está estruturado em cinco prioridades estratégicas: capital humano, inovação, ambientes de negócios, infraestrutura e recursos naturais.

"O plano é um só: tornar o Rio Grande do Sul ainda mais forte. Para isso, contamos com uma agenda única de desenvolvimento, alinhando governo, empresas, universidades e sociedade civil", concluiu Leite.