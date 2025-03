Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de março de 2025

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a sexta sessão, quarta ordinária. Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foi apreciada a ordem do dia, sendo aprovados:

- Pedido de Informação n° 002/2025, do vereador Jonas Vieira, que sejam enviadas ao Poder Legislativo informações sobre os valores que foram gastos com revisões e manutenções dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Obras, no período de janeiro de 2025 até o mês de março de 2025.

- Proposição n° 012/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel, que o Poder Executivo celebre parcerias para incentivo à permanência de policiais militares lotados no Município.

- Proposição n° 013/2025, do vereador Marcelo Jurandi, que o Poder Executivo providencie a instalação de lixeiras nas comunidades de Campo Santo, Reassentamento, Galpões, São Pedro e Esquina São João.

- Projeto de Lei nº 023/2025, do Executivo, acrescenta item ao Inciso II da Lei Municipal nº 1.770/2006, que define as Atividades Insalubres, Penosas e Perigosas e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 026/2025, do Executivo, autoriza o Município a conceder a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores ativos (efetivos e comissionados), inativos e pensionistas.

Para acessar todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 18 de março de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.