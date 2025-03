Vendas financiadas de veículos novos e usados cresce 7,3% em fevereiro

O número de vendas financiadas de veículos novos ou usados chegou a 564 mil em fevereiro – alta de 7,3% em relação ao registrado no mesmo mês de 2024. Em comparação a janeiro, o resultado se manteve estável. Os dados, divulgados na segunda-feira (17/3) pela B3, levam em conta veículos leves, pesados e motos.

No segmento de automóveis leves, a alta das vendas financiadas foi de 6,7% ante fevereiro de 2024. Comparado a janeiro, houve queda de 1,5%.

Já no segmento de motos, ocorreu crescimento de 10,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado e de 11% em relação a janeiro.

E o número de financiamentos de veículos pesados no mês passado foi 1,4% maior do que em fevereiro de 2024 e 15% maior do que em janeiro.

