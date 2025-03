Estado conclui obras nas escolas Imigrante e Alexandre Zattera, em Caxias do Sul

Duas obras muito aguardadas pela comunidade de Caxias do Sul foram concluídas pelo governo do Estado nos primeiros meses de 2025. Juntos, o Colégio Estadual Imigrante e a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Alexandre Zattera receberam investimento de R$ 1,9 milhão, com supervisão da Secretaria de Obras Públicas (SOP) e fiscalização da 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop).

Na Alexandre Zattera, foram reformados a cobertura, a estrutura de esgoto e as instalações elétricas. Para a obra, executada pela Lotto Engenharia e Construções e finalizada no dia 5 de março, foram destinados R$ 1,4 milhão. A escola fica na rua Romano Zattera, 1.077, bairro Desvio Rizzo.

O Imigrante recebeu mais de R$ 522 mil para a recuperação do muro de contenção, além da instalação de uma subestação elétrica. Finalizados no começo de janeiro, os trabalhos foram executados pela Lotto Engenharia e Construções. O colégio fica na rua Antônio Degasperi, 1.124, bairro Bela Vista.

Investimentos nas escolas do município já somam R$ 26 milhões

Desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato, as escolas estaduais de Caxias do Sul vêm recebendo investimentos de R$ 26 milhões, entre obras concluídas, em execução ou em fase de contrato. Já foram finalizadas reformas em instituições como a Escola Estadual de Ensino Fundamental Abramo Eberle e na EEEM Victorio Webber.

A maior parte do valor está sendo destinado ao Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, localizado no bairro Cinquentenário. São mais de R$ 20 milhões investidos em um dos maiores projetos de recuperação de infraestrutura do ensino gaúcho. Ainda no primeiro semestre de 2025, devem terminar os trabalhos no ginásio e no auditório, orçados em cerca de R$ 5,9 milhões. A reforma dos blocos A, B e C, cujo investimento é de quase R$ 14,2 milhões, tem entrega prevista para o primeiro semestre de 2026.

As reformas fazem parte da recuperação da estrutura da rede escolar estadual que o governo realiza desde 2023. No começo deste mês , o Estado anunciou a liberação de recursos para obras em outras instituições.