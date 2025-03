Bonde de Santa Teresa estende horário no ramal Paula Mattos

O ramal Paula Mattos do tradicional Bonde de Santa Teresa, volta a operar de domingo a domingo, após a conclusão da fase de operação assistida.

A circulação será feita no trecho entre a Estação Carioca e o Largo das Neves, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17.

O intervalo de saída será de uma hora, com possibilidade futura de redução e ajustes, conforme a demanda.

O secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, disse que a medida vai beneficiar moradores e turistas.

"Durante os testes, focamos especificamente no trecho que foi reativado, somente de segunda a sexta, mas agora é vida normal, como a população merece, com o bonde fazendo viagens diretas pelo ramal completo e em todos os dias da semana. E seguimos avançando para entregar, ainda neste semestre, o trajeto completo até o Silvestre, depois de quase 20 anos de espera”, avaliou o secretário.

Reestruturação

Desde janeiro de 2024, o governo do Estado tem promovido a revitalização desse tradicional meio de transporte, através de investimentos na recuperação de trilhos e rede aérea, além de ampliação da frota e da equipe. Além disso, desde abril do ano passado, 34 novos profissionais foram contratados, entre motorneiros, auxiliares e supervisores.

”É muito satisfatório saber que cumprimos com êxito a fase de operação assistida de um trecho que estava inativo há dez anos. Seguiremos atentos e realizando os ajustes necessários em prol da população", destacou Fabrício Abílio, presidente da Central Logística, ao completar:

"Cerca de 40 mil pessoas que moram em Santa Teresa serão beneficiadas com a revitalização completa do trajeto, que vai promover a conexão do bonde com o Cristo Redentor.”

Além do ramal Paula Mattos, o bonde também opera no trecho entre a estação Carioca e a parada Dois Irmãos. Nesse trajeto, a circulação também ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, com intervalos de 20 minutos.

Tarifa

O valor da tarifa é R$ 20, incluindo ida e volta , e também dá direito ao reembarque em ambos os sentidos no mesmo dia (um na ida e um na volta).

Para moradores previamente cadastrados, o deslocamento é gratuito , assim como para estudantes da rede pública, uniformizados e com o cartão escolar. Pessoas acima de 65 anos e portadores do Vale Social também têm direito à gratuidade.