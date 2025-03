Após subir 20 posições, João Fonseca estreia no Masters 1000 de Miami

Um dia após faturar o Challenger 175 de Phoenix, no Arizona (Estados Unidos), o terceiro título nesta temporada, o carioca Joao Fonseca conheceu nesta segunda-feira (17) o adversário na estreia do Masters 1000 de Miami nos próximos dias. O carioca de 18 anos, que amanheceu hoje em 60º lugar no ranking mundial, após subir 20 posições com o título no Arizona, terá pela frente um velho conhecido: o norte-americano Learner Tien, de 19 anos, oponente derrotado por Fonseca na decisão do Next Gen ATP Finals , que reuniu em dezembro os melhores tenistas de até 20 anos. A chave principal dos Masters de Miami começa na quarta (19), mas a data e horário do confronto de João Fonseca ainda serão definidos.

Na noite de domingo (16), Fonseca ocupava a 80ª colocação ranking quando venceu a final do Challenger de Phoenix contra o cazaque Alexander Bublik (82º), por 2 sets a 0, com parciais 7/6(5) e 7/6(0). O brasileiro segue em plena ascensão: começou a temporada em 145º lugar e subiu para 112º após conquistar o título do Challenger 125 de Camberra (Espanha). Na sequência, furou o qualifier (qualificatório) do Aberto da Austrália e se tornou o homem mais jovem a estrear na chave principal de um Grand Slam. De cara, Fonseca derrotou na primeira rodada o russo Andrey Rublev, número nove do mundo.

No final de janeiro, o carioca entrou no top 100 do tênis mundial e passou a ser o segundo tenista mais jovem, depois do espanhol Carlos Alcaraz, a ingressar no seleto grupo. Desde então, o carioca não parou mais de subir no ranking. Em fevereiro foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires. Logo depois, Fonseca parou na estreia do ATP 500 Rio Open, ao perder para o francês Alexandre Müller, que mais tarde seria finalista do torneio. Antes do Challenger de Phoenix, torneio preparatório para o Masters 1000 de Miami, o tenista carioca disputou como convidado o ATP 1000 de Indian Wells. Ganhou a estreia contra o britânico Jacob Fearnley, mas perdeu na rodada seguinte para o britânico Jack Draper, que se sagrou campeão de Indian Wells no domingo (16) ao vencer na final o dinamarquês Holger Hune com um duplo 6/2.

Em apenas três meses a nova estela do tênis mundial já embolsou cerca de R$ 1,9 milhão em prêmios. Se vencer a estreia no Masters de Miami, Fonseca pode cruzar novamente com o russo Rublev na fase de oitavas de final.