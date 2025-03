Brasil vendeu mais de 133 bilhões de litros de combustíveis em 2024

No caso da gasolina C foram comercializados 44,19 bilhões de litros (Foto: Diones Roberto Becker)

Em 2024, foram comercializados no Brasil 133,1 bilhões de litros de combustíveis líquidos automotivos. No caso da gasolina C (com mistura de etanol anidro), foram 44,19 bilhões de litros – redução de 4% com relação a 2023.

O etanol hidratado combustível teve 21,66 bilhões de litros em venda – aumento de 33,4%. Com relação ao diesel B (com mistura de biodiesel), foram vendidos 67,25 bilhões de litros – crescimento de 2,6% na comparação com o ano de 2023.

Os dados foram apresentados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), durante o Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2025 (ano-base 2024).

