Caixa divulga calendário de pagamento do Fundo PIS/PASEP

Os cerca de 10,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988 e seus herdeiros receberão as cotas do antigo fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP) até janeiro de 2026, divulgou a Caixa Econômica Federal (CEF). Os saques começam em 28 de março e vão até 26 de janeiro de 2026, dependendo da data do pedido.

O Ministério da Fazenda estima que cada trabalhador receberá, em média, R$ 2,8 mil. O dinheiro pode ser pedido tanto no aplicativo FGTS como na plataforma Repis Cidadão, lançada na segunda-feira (10/3) pelo Ministério da Fazenda com aproximadamente seis meses de atraso.

Segundo a CEF, desde setembro de 2023, quando o dinheiro do antigo Fundo PIS/PASEP foi transferido para o Tesouro Nacional, cerca de 25 mil trabalhadores, herdeiros ou beneficiários legais pediram o saque do dinheiro nas agências do banco. Esse contingente será o primeiro a receber no próximo dia 28.

Com a atualização do aplicativo FGTS e a nova plataforma do Ministério da Fazenda, os pedidos não precisam mais ser feitos nas agências da CEF. Desde agosto de 2023, o dinheiro do antigo Fundo PIS/PASEP – que soma cerca de R$ 26 bilhões – estava em poder do Tesouro Nacional. Por determinação da Emenda Constitucional da Transição, de dezembro de 2022, os recursos tinham sido repassados ao Tesouro Nacional para reforçar o caixa do governo em 2023.

