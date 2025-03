MPRJ faz ação contra lavagem de dinheiro em postos de gasolina

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta segunda-feira (17), seis mandados de busca e apreensão contra investigados por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Os alvos da ação são suspeitos de usar postos de combustível para ocultar a origem ilícita de dinheiro.

De acordo com o MPRJ, o esquema teria movimentado mais de R$ 100 milhões em recursos ilícitos, através de empresas ligadas aos investigados, entre eles dois policiais penais do Rio de Janeiro. As investigações apontam para a ligação dos alvos da ação com organizações criminosas.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital e cumpridos em três bairros do subúrbio carioca, pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI)