Envio das declarações do Imposto de Renda 2025 começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (17/3), às 8 horas, o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em 2025. O programa da Receita Federal está liberado para download. Já a declaração pré-preenchida só estará disponível a partir do dia 1º de abril.

Os contribuintes têm até o dia 30 de maio, às 23h59min, para enviar as informações à Receita Federal. Quem não entregar a declaração dentro do período estabelecido estará sujeito a multa. O valor varia entre R$ 165,74 e 20% do imposto devido.

Vale lembrar, também, que a ordem de entrega das declarações influencia no recebimento da restituição. Isso significa que, quem declara mais cedo tem prioridade no pagamento – desde que não cometa erros ou omissões, que podem fazer com que o contribuinte vá para o fim da fila.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.