União Frederiquense disputará o Campeonato Gaúcho Série A2

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) marcou para a segunda-feira (17/3), a partir das 15 horas, no auditório da FGF em Porto Alegre, o conselho técnico do Campeonato Gaúcho Série A2 deste ano.

A expectativa é de que a competição tenha a participação de 16 equipes. Se isto se confirmar, a tendência é que a fórmula de disputa seja a mesma usada nas edições mais recentes: dois grupos com oito times na primeira fase.

O União Frederiquense já começou a montagem da comissão técnica. Na semana passada, o clube anunciou a contratação do treinador Rodrigo Bandeira. Esta será a sexta passagem dele pela casamata do Leão da Colina.

Rodrigo Bandeira era o comandante da equipe que subiu para a elite do futebol do Rio Grande do Sul em 2014. Porém, no ano seguinte, o União Frederiquense foi rebaixado ao lado do Guarany de Bagé.

O Campeonato Gaúcho Série A2 de 2025 deverá iniciar no segundo semestre. O campeão e o vice jogarão o Gauchão do próximo ano.

