Mais de 300 mil gaúchos podem ter o título eleitoral cancelado

No Rio Grande do Sul, 317,6 mil pessoas correm o risco de ter os seus títulos eleitorais cancelados, nas próximas semanas, por terem faltado a três eleições consecutivas e não apresentaram justificativa ou pagaram a multa para a Justiça Eleitoral. Os dados foram fornecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

Os votantes nesta situação têm até 19 de maio para regularizar o seu título junto à Justiça Eleitoral. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível conferir a situação eleitoral informando nome, CPF ou número do título. Também é possível checar o status pelo número de WhatsApp do TRE-RS: (51) 2312 2015.

Em todo o País, segundo o TSE, são 5,2 milhões de eleitores que correm o risco de cancelamento. A situação eleitoral irregular impede o cidadão de receber remuneração de emprego público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, tirar passaporte, entre outras limitações.

