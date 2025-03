Invest RS supera meta de atendimento de empresas na Expodireto Cotrijal

Estreando com espaço físico em feiras, a Invest RS encerrou na sexta-feira (14/3) a sua participação na edição de 2025 da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, com o atendimento de 81 empresas nacionais e internacionais. Foi a primeira participação com estande próprio em feiras, fortalecendo o compromisso da agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul de estabelecer novos relacionamentos com expositores, visitantes, empresas e representantes governamentais.

Nos cinco dias de evento, foram atendidas 81 empresas em rodadas de apresentação nos estandes, localizados na área central e na Arena Agrodigital. O número foi 35% maior do que o planejado inicialmente. Nas conversas, a equipe da Invest RS apresentou o propósito da agência e o portfólio montado para atrair investimentos e promover comercialmente o Estado. Conforme os analistas que participaram dos atendimentos, foram identificadas algumas empresas com perfil de investidoras e potencial para termos de engajamento com a agência.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, usou uma metáfora para avaliar a participação da agência, dizendo que a edição de 2025 plantou uma semente que certamente trará resultados positivos no futuro. “Vamos colher o que plantamos em Não-Me-Toque. Não tinha feira melhor para iniciar este trabalho de alinhamento e articulação da agenda de desenvolvimento. Estamos dizendo que vamos onde as oportunidades estiverem. Vamos rodar o mundo apresentando o Rio Grande do Sul, ouvindo as possibilidades de investimento e atraindo estas possibilidades”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, comemorou a presença da Invest RS na Expodireto. “A Invest RS foi criada para alavancar as nossas ações. Alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável lançado pelo governo do Estado, a agência tem conseguido amplificar a capacidade do Rio Grande do Sul conversar com as empresas, a partir de um olhar técnico e estratégico. Agora o nosso Estado tem uma ferramenta para competir em alto nível por investimentos”, explicou Polo.

Para o gerente de Negócios encarregado dos assuntos ligados ao agronegócio, Fabson Vogel, a agência se destacou pelos atendimentos estruturados que foram planejados. "Nossos atendimentos nos estandes e as visitas a empresas disseminaram a marca da Invest RS. Isso permitiu que os serviços da agência fossem divulgados e, consequentemente, levados a tomadores de decisões no futuro próximo. Buscamos entender os anseios do setor e agora temos a missão de retornar com dados e oportunidades para fortalecer o papel da agência pós-evento”, garantiu.

Além de empresas regionais e nacionais, a Invest RS recebeu empresas internacionais como John Deere, norte-americana, e Class e NWS, ambas alemãs, além de prefeituras, entidades, associações e representantes de governos estrangeiros como França, Singapura e Estados Unidos.

A Invest RS é uma agência de desenvolvimento criada pelo governo do Estado para atrair investimentos e fazer a promoção comercial do Rio Grande do Sul, em colaboração com o poder público, entidades e a sociedade civil.