Hoje é Dia: mudanças climáticas, Elis Regina e Senna são os destaques

A semana começa com um dos assuntos mais urgentes e importantes da atualidade: 16 de março é o Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas . Há anos os cientistas e organismos internacionais alertam que as alterações humanas na natureza colocam o planeta em risco, e são as causas de eventos climáticos cada vez mais extremos, como furações, tempestades, ondas de calor, secas prolongadas e enchentes. A TV Brasil deu visibilidade ao problema em diversas ocasiões. A necessidade de ações urgentes para mitigar os efeitos das mudanças climáticas foi tema desta edição de 2022 do Repórter Brasil . Já no início deste ano, o Repórter Brasil Tarde trouxe a notícia assustadora de que 2024 foi o ano mais quente da história, ultrapassando em 1,5 graus celsius os níveis da era pré-industrial. E já que o dia é de conscientização, vale a pena rever esta reportagem da Agência Brasil de 2024 , segundo a qual mais de 95% da população brasileira tem consciência do problema.

O Dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março. A Organização das Nações Unidas (ONU), que criou a efeméride, alerta para o risco iminente de uma crise global provocada pela escassez. Atualmente, cerca de dois bilhões de pessoas não têm água potável de qualidade, como mostra esta reportagem da Agência Brasil de 2023 . No Brasil, o problema afeta 33 milhões de pessoas, e os maiores impactados são crianças negras e indígenas, como mostra esta outra reportagem , também da Agência Brasil, publicada em 2024. A necessidade do uso racional deste que é o nosso mais importante recurso natural foi tema desta reportagem do Repórter DF, da TV Brasil , exibido em 2018.

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março, para desfazer mitos, combater preconceitos e ressaltar as potencialidades das pessoas que nascem com essa condição. Afinal, se bem estimuladas desde a infância, elas podem ter uma vida relativamente normal, frequentando escolas de ensino regular, praticando esportes e trabalhando, como qualquer outra. A Agência Brasil deu visibilidade aos desafios dessa parcela da população nesta reportagem de 2023 . O programa Nacional Jovem, da Rádio Nacional, falou sobre o tema em 2017, nesta edição . O Repórter Brasil, da TV Brasil, aproveitou para explicar que a síndrome não é uma doença, nesta edição de 2022 . E sabia que a emissora tem a primeira repórter com Síndrome de Down do Brasil? Conheça a trajetória de Fernanda Honorato nesta edição de 2021 do Programa Especial .

A felicidade é um indicativo de saúde mental e qualidade de vida. A importância é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, que criou o Dia Internacional da Felicidade , comemorado no dia 20 de março. Isto porque, de acordo com a ONU, a felicidade é considerada uma medida adequada do progresso social e das políticas públicas. Quanto mais houver inclusão, desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, mais feliz será um povo. Tanto que existe um índice que mede a felicidade dos países, levando em consideração esses e outros fatores. O Brasil ocupa a 38ª posição, como mostra esta reportagem da Agência Brasil de 2022 . O tema também foi tratado na Rádio Nacional, no programa Cotidiano, em 2017 , e no Nacional Jovem, em 2024 .

Economia

Esta é uma lembrança amarga para muitas das pessoas mais velhas. Há 35 anos o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, anunciou o confisco do dinheiro depositado em cadernetas poupanças e o lançamento do Plano Collor , em 16 de março de 1990. Os saques foram limitados a 50 mil cruzados novos. O pacote determinava o bloqueio por 18 meses com correção e juros de 6% ao ano. O clima era de perplexidade. Afinal, ninguém esperava por medidas tão radicais. O Plano Collor também previa o controle de preços e de salários, aumento das tarifas de energia elétrica, telefone e transportes urbanos, e extinguiu empresas estatais como a Portobras, a Siderbrás e a Embrafilme. O objetivo era controlar a hiperinflação, que chegava a 82,39% ao mês. Mas não adiantou. O arrocho das medidas jogou o país em uma recessão histórica, e o presidente teve que voltar atrás no confisco. Relembre (ou conheça) essa parte de nossa história nesta edição de 2016 do História Hoje, da Rádio Nacional .

Cultura

Elis Regina completaria 80 anos esta semana, se estivesse viva. Considerada uma das maiores vozes e interpretes do Brasil, ela nasceu no dia 17 de março de 1945. Quando tinha 15 anos foi descoberta pela Rádio Farroupilha e, em seguida pela Rádio Gaúcha. Gravou o primeiro disco aos 16 e antes mesmo de completar 20 de idade já morava no Rio de Janeiro, se apresentando no eixo Rio-São Paulo. Conhecida tanto pelo talento quanto pelo gênio forte, era uma artista versátil, interpretando canções em diversos gêneros, como bossa nova, rock, jazz e, principalmente, MPB. Infelizmente morreu de forma precoce, aos 36 anos de idade. O Repórter Brasil, da TV Brasil, prestou uma homenagem à musa nesta reportagem de 2015 . O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, contou sua trajetória nesta edição de 2017 . A emissora também exaltou as obras de Elis no Rádio Animada, em 2022 . E a Rádio MEC apresentou o programa "60 Minutos Especias: Elis - Pelos palcos do Brasil e do Mundo" , no ano de 2020.

É uma frase clichê, mas no dia 13 de março de 1990 o Brasil realmente ficava mais triste. Morreu, nesta data, aos 56 anos, o ator, humorista, dublador e locutor mineiro Mauro Faccio Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. O mais inocente personagem do quarteto divertia o público com sua inesquecível risada. Mauro foi vendedor de sapatos, trabalhou em uma fábrica e foi bancário. Mas seu talento para mudar a voz e o gosto pelo teatro o levou para o humor, e começou as primeiras experiências na área na Rádio Cultura de Sete Lagoas (MG), sua cidade natal. Seu personagem inesquecível, o Zacarias, foi criado na TV Tupi, e chamou a atenção de Renato Aragão, o Didi, que o convidou em 1975 para integrar os Trabalhões. Conheça a trajetória do humorista nesta edição do História Hoje de 2018, da Rádio Nacional .

O cinema, um dos meios de entretenimento de maior sucesso da atualidade, teve início no dia 22 de março de 1895, há 130 anos. Foi nessa data que irmãos franceses Louis e Auguste Lumière fizeram a primeira projeção cinematográfica da história, com o filme de 60 segundos de duração chamado “A Saída dos Operários da Fábrica Lumière”. Os irmãos não eram os únicos que trabalhavam no desenvolvimento de máquinas que tiravam fotos em sequência que, ao serem expostas rapidamente, davam a impressão de movimento. Mas o cinematógrafo que eles criaram foi o mais funcional e de maior êxito, dando início a uma indústria hoje bilionária. O feito dos Lumière ganhou destaque nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional , veiculada em 2016.

Esporte

Finalizamos falando do nascimento de Ayrton Senna, no dia 21 de março de 1960. Ídolo máximo do automobilismo no Brasil, Ayrton é considerado um herói nacional. Somente na Fórmula 1 ele colocou o país no pódio 41 vezes e conquistou o tricampeonato na categoria, em 1988, 1990 e 1991. Sua morte trágica, aos 34 anos, quando bateu em um muro de concreto no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, interrompeu uma carreira brilhante e o transformou numa lenda. Senna era considerado um gênio da direção, conhecido por manter a liderança das corridas sob condições adversas, como chuva e problemas mecânicos no carro. Por sua importância, Senna foi declarado Patrono do Esporte Brasileiro em 2023, como mostra esta reportagem da Agência Brasil . A TV Brasil exibiu uma série especial sobre o piloto. E o ídolo recebeu várias homenagens dos veículos da EBC por ocasião dos 30 anos de sua morte, no ano passado, como nesta reportagem , também da Agência Brasil, esta aqui , da Agência Gov, e esta edição do programa No mundo da bola , da Rádio Nacional.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 16 a 22 de março de 2025.