América de Santo Augusto vence nos pênaltis e é semifinalista da Libertadores Regional

América de Santo Augusto e Tupi de Três Passos duelaram, na tarde deste sábado (15/3), pela última vaga nas semifinais da Libertadores Regional 2024/25.

Com gols ainda no primeiro tempo, a partida realizada no Estádio Ninho da Águia em Santo Augusto terminou empatada por 1 a 1. Com isso, a classificação foi decidida nas cobranças de pênaltis.

Depois de sete batidas para cada lado, melhor para os donos da casa que venceram por 6 a 5. O América enfrentará o Flamengo de Crissiumal numa semifinal.

O outro time na decisão sairá do confronto entre Rio-Grandense de São José do Inhacorá e CMD Avante de Boa Vista do Buricá.

Os jogos de ida das semifinais deverão ocorrer no próximo final de semana.

