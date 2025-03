Parque do Turvo concede desconto para visitantes de municípios vizinhos

Na semana que completa 78 anos de existência, o Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, está concedendo desconto de 50% no ingresso e no passeio Macuco Yucumã. A promoção termina neste domingo (16/3).

O desconto é oferecido para moradores de municípios lindeiros à unidade de conservação permanente: Barra do Guarita, Esperança do Sul, Itapiranga, Palmitinho, Tenente Portela, Três Passos e Vista Gaúcha. É necessário apresentar comprovante de endereço ou título de eleitor. O ingresso pode ser adquirido pelo site Macuco Yucumã.

O Parque Estadual do Turvo foi criado em 1947, tornando-se a primeira e maior unidade de conservação permanente do Rio Grande do Sul, com 17.492 hectares. O local também é um refúgio para inúmeras espécies de fauna e flora.

O período para visitação é das 8 às 16 horas. A principal atração do Parque Estadual do Turvo é o Salto do Yucumã – a maior queda longitudinal de água do planeta, com aproximadamente 1.800 metros de extensão.

