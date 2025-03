Menor Preço Nota Gaúcha completa 6 anos como aliado do consumidor

Para usar o aplicativo, é preciso a inscrição no NFG, o que pode ser feito por qualquer pessoa com CPF -Foto: Divulgação Sefaz

No Dia do Consumidor, celebrado neste sábado (15/3), nada melhor do que comemorar o aniversário de uma ferramenta que tem ajudado milhões de gaúchos a economizar na hora das compras. O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha completa seis anos em 2025 consolidado como um aliado indispensável para quem quer encontrar os melhores preços de produtos e planejar suas compras com inteligência.

Criado pelo programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e desenvolvido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), o aplicativo permite que os consumidores consultem preços de produtos em diversos estabelecimentos cadastrados, com base nas informações das notas fiscais eletrônicas. Desde o seu lançamento, o Menor Preço Nota Gaúcha tem sido um grande sucesso, facilitando a vida dos consumidores e incentivando o consumo consciente.

“Seis anos depois do seu lançamento, o Menor Preço Nota Gaúcha segue firme no seu compromisso de proporcionar transparência nos preços e incentivar o consumo consciente. No Dia do Consumidor e ao longo de todo o ano, o aplicativo é o melhor parceiro para quem busca economia, praticidade e informação confiável sobre os valores praticados no mercado. É a economia ao alcance de todos”, afirmou o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Números que impressionam

Os dados mais recentes do aplicativo reforçam sua relevância. Em seis anos, o Menor Preço Nota Gaúcha já registrou:

235.999 usuários logados nos últimos 30 dias;

66,8 milhões de consultas realizadas;

9,4 bilhões de notas fiscais eletrônicas processadas;

1,8 bilhão de itens retornados nas buscas;

Tempo médio de resposta de apenas 152 milissegundos, garantindo agilidade na pesquisa de preços.

Com esses números, fica evidente que o Menor Preço Nota Gaúcha se tornou um instrumento essencial para consumidores que desejam encontrar produtos com valores mais acessíveis e otimizar suas compras.

Dia do Consumidor é a data perfeita para aproveitar o app

Com descontos e promoções oferecidas pelo varejo, o Dia do Consumidor se tornou uma das datas mais esperadas do ano para quem quer economizar. O Menor Preço Nota Gaúcha entra como um aliado indispensável nesse período, ajudando os consumidores a identificarem os melhores preços e compararem valores entre diferentes estabelecimentos.

Além disso, o aplicativo é uma ferramenta útil não apenas para o Dia do Consumidor, mas também para o restante do ano. Com ele, é possível planejar compras, evitar gastos desnecessários e garantir economia de forma contínua.

“O aplicativo Menor Preço é uma conquista do consumidor gaúcho. Permite saber, em tempo real, o preço do produto que o consumidor pretende adquirir e também descobrir novos estabelecimentos. Um bom exemplo disso, foi a pesquisa do material escolar divulgada pelo Procon RS no mês passado, e que identificou uma diferença de preço de 3 mil porcento (3.000%), dependendo das marcas e das quantidades adquiridas. O aplicativo também possui um espaço totalmente dedicado ao preço de combustíveis, em que o consumidor consegue pesquisar o preço da gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel e GNV. O APP é gratuito e representa um marco ainda mais importante em 2025, ano em que o Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos”, afirmou o diretor do Procon RS, Rainer Grigolo.

Inovação contínua

O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha está em constante atualização para atender melhor às necessidades dos consumidores gaúchos. Desde agosto de 2024, foi lançada a funcionalidade “Lista de Compras”, que facilita a busca pelos menores preços na hora de ir ao supermercado. Com esse recurso, os usuários podem selecionar vários itens de uma só vez e comparar os valores em estabelecimentos próximos. O app exibe o total da lista em diferentes lojas, ajudando a encontrar a opção mais econômica.

Os consumidores podem criar diversas listas, cada uma com até dez itens, permitindo organizar as compras por categorias, como bebidas, frutas ou produtos de limpeza. A pesquisa considera estabelecimentos em um raio de até cinco quilômetros da localização do usuário.

"Nosso objetivo é facilitar a vida dos consumidores e tornar o Menor Preço um verdadeiro aliado do gaúcho na hora das compras. A nova funcionalidade da Lista de Compras é mais um passo nessa direção, ajudando as famílias a economizar e planejar melhor seus gastos. Seguimos trabalhando para evoluir e aperfeiçoar o aplicativo, trazendo cada vez mais soluções que beneficiem a população", destacou Fernando Rodrigues dos Santos, coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha.

Como criar uma lista de compras

Abra o aplicativo e faça login. Na página inicial, toque em “Lista de Compras” e, em seguida, em “Nova Lista”.

Escolha um nome para a lista, defina o raio de busca (até cinco quilômetros) e toque em “Criar Lista”.

Em “Adicionar Itens”, selecione os produtos que deseja pesquisar. Você pode escanear o código de barras ou buscar pelo nome.

Após a pesquisa, selecione o produto desejado e toque em “Adicionar Item”. O aplicativo perguntará se deseja adicionar outros produtos.

Na página “Listas de Compras”, selecione a lista criada e toque no ícone de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo.

O aplicativo exibirá os estabelecimentos que possuem os produtos da sua lista. A primeira opção será a loja com o maior número de itens pelo menor preço. Toque no nome da loja para mais detalhes ou em “Navegar” para obter direções.

Como utilizar o Menor Preço Nota Gaúcha

O uso do aplicativo é simples e rápido. Basta baixá-lo gratuitamente nas lojas de aplicativos para Android e iOS, fazer login com a conta do Nota Fiscal Gaúcha e buscar pelo produto desejado. O app exibe os preços mais recentes cadastrados nos estabelecimentos, permitindo que o consumidor compare e escolha a melhor opção.

Passo a passo para utilizar o aplicativo Menor Preço

Baixe o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e iOS. Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha , o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF.

, o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF. Informe o produto que deseja pesquisar por meio da descrição, da marca ou do código de barras.

Filtre os resultados pelo raio máximo de distância da sua localização e pela data que o preço foi praticado.

Encontre os menores preços mais próximos. Como o mecanismo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto emitida com CPF pelo estabelecimento, é importante verificar a data e o horário em que a nota foi processada.

Baixe agora e comece a economizar!